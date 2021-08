Suspeitos de estuprar e jogar garota indígena de penhasco são presos

Metrópoles - Duas pessoas tiveram prisão preventiva decretada por homicídio qualificado, feminicídio e estupro de vulnerável pelo assassinato e estupro de uma garota indígena Guarani Kaiowá, de 11 anos. Entre os acusados, está um tio da criança. Três adolescentes também devem ser apreendidos pelo ato.

A decretação da prisão preventiva foi concedida pelo juiz Eguiliell Ricardo da Silva, da 3ª Vara Criminal de Dourados. Os dois homens maiores de idade foram enviados para o presídio de Dourados e os adolescentes, para a Unidade Educação de Internação (Unei), também em Dourados.

Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, os suspeitos combinaram de levar a garota para o local e abusarem dela. Os dois adolescentes arrastaram a vítima de sua residência, onde ela teria ingerido bebida alcoólica com eles, e a levaram para próximo do penhasco.

