Tarso Genro sugere candidatura de José Dirceu a deputado federal em 2026

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande sul, Tarso Genro, usou as redes sociais para sugerir que o também ex-ministro José Dirceu dispute uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. “Isso só comprova que Zé Dirceu merece uma eleição com votação gigante para deputado federal nas próximas eleições, devolvendo a ele o estatuto [sic] político que merece e que lhe foi roubado pelo delírio bolsonarista de Moro e demais comparsas”, escreveu Tarso no X, antigo Twitter.

A postagem faz referências a mensagens encontradas pela Polícia Federal durante a operação Spoofing no computador do hacker Walter Delgatti Neto - como apontado em um artigo do jornalista e comentarista do Brasil 247 Joaquim de Carvalho - que apontaram que Dirceu foi perseguido pela Lava Jato como o alvo que levaria à criminalização injusta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

continua após o anúncio

Em agosto de 2015, Sergio Moro, então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, decretou a prisão preventiva de José Dirceu. Ele permaneceu preso sem condenação com trânsito em julgado até novembro de 2019.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela suspeição de Moro para julgar processos envolvendo Lula. Desde então, delatores e empresas ingressaram com ações questionando a parcialidade de Moro,o que tem levado à derrubada de suas decisões no âmbito da Lava Jato.

continua após o anúncio

Isso só comprova que Zé Dirceu merece uma eleição com votação gigante para deputado federal nas próximas eleições, devolvendo a ele o estatuto plítico que merece e que lhe foi roubado pelo delírio bolsonarista de Moro e demais comparsas. https://t.co/a7d25Jaom3 — Tarso Genro (@tarsogenro) February 2, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: