TCU indica fraude de cartel do asfalto em licitações de mais de R$ 1 bilhão no governo Bolsonaro

As fraudes ocorreram em licitações da Codevasf, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A construtora Engefort foi a principal beneficiada pelo esquema edit

247 - Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou, no governo Jair Bolsonaro (PL), indícios da "ação de um cartel de empresas de pavimentação em fraudes a licitações da estatal Codevasf que somam mais de R$ 1 bilhão", informa a Folha de S. Paulo. A Codevasf é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A investigação "constatou que um grupo de empresas agiu em conluio em licitações tanto na sede da Codevasf, em Brasília, como nas suas superintendências regionais, 'representando um risco à própria gestão' da empresa pública".

A construtora Engefort, de acordo com o levantamento do TCU, foi a principal beneficiada pelo esquema. Ela venceu editais - com indícios de fraude - que somam R$ 892,8 milhões.

"Mesmo admitindo a gravidade da situação, o ministro do TCU relator do caso, Jorge Oliveira, contrariou o parecer da área técnica do tribunal e não suspendeu o início de novas obras ligadas às licitações sob suspeita. Oliveira chegou ao TCU por indicação de Bolsonaro, de quem é amigo", destaca ainda a reportagem.

