Temer, o golpista, diz que Dallagnol é mentiroso que nunca esteve com ele no Jaburu

247 - Michel Temer afirmou nesta segunda (14) nunca ter convidado Deltan Dallagnol para uma conversa no Palácio do Jaburu em 2016, contrariando o que disse o ex-procurador, sócio do ex-juiz Sergio Moro na Lava Jato.

No domingo (12), Dallagnol fez um vídeo para negar a acusação de Jair Bolsonaro de que houvesse pedido em 2019 uma audiência para ser indicado à Procuradoria Geral da República (PGR). Segundo Dallagnol teriam sido interlocutores de Bolsonaro que lhe procuraram - que Bolsonaro negou peremptoriamente. Dallagnol afirmou no vídeo que o mesmo ocorrera em 2016, quando recusou convite no governo Temer -o que agora foi desmentido por Temer.“Jamais convidei o senhor Dallagnol. Aliás, só soube da existência desse procurador quando ele se exibiu no famoso PowerPoint", disse Temer ao Painel da Folha de S.Paulo.

Provavelmente, os três estão mentindo.

