'Tempus veritatis': o que significa nome em latim da operação que teve Bolsonaro e aliados como alvo

247 - A Operação Tempus Veritatis deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (8) gerou repercussão mundial após atingir nomes como Jair Bolsonaro (PL), Valdemar Costa Neto, Anderson Torres, os generais Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, entre outros.

Um detalhe curioso sobre a tão discutida Operação se dá em seu nome, que vem do latim. Tempus Veritatis significa "Tempo da Verdade", ou "Hora da Verdade". De acordo com o portal UOL, tal nome foi escolhido pela PF em uma alusão às fake news e teorias falsas espalhadas sobre urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro pelas autoridades investigadas.

A Operação investiga o planejamento de uma tentativa de golpe de Estado pelo núcleo duro do governo Bolsonaro, sendo que parte essencial da trama golpista era descredibilizar a imagem do sistema eleitoral brasileiro para convencer a população de que uma derrota para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só poderia ser fruto de uma fraude. Desta forma, ao questionar a legitimidade do processo, os golpistas abririam uma brecha para permanecer no poder, atentando contra a democracia brasileira com o auxílio do Exército.

Ao todo, foram alvo da PF 21 pessoas, incluindo o ex-presidente, com o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva, 48 medidas cautelares e 33 mandados de busca e apreensão.

