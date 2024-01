"Tenha dignidade e assuma seus crimes", diz Tony Garcia a Moro

Apoie o 247

247 – O ex-deputado estadual paranaense Tony Garcia utilizou sua conta no X (antigo Twitter) para dirigir duras críticas ao ex-juiz e senador Sergio Moro. Garcia acusou Moro de covardia e instou-o a assumir responsabilidade por supostos crimes cometidos. Em sua declaração, Garcia, envolvido em delação premiada, sugeriu que Moro, sua esposa Rosangela Moro e o procurador Deltan Dallagnol considerassem uma delação premiada. O contexto da acusação é a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Moro e outros envolvidos, após determinação do ministro Dias Toffoli em dezembro, em razão de acusações reveladas pelo Brasil 247 e pela TV 247.

O inquérito, que inclui Moro, sua esposa, Dallagnol, e outros membros da força-tarefa da Lava Jato, visa apurar possíveis irregularidades na delação de Tony Garcia. A Polícia Federal conduzirá a investigação, que abrange desde medidas invasivas até possíveis práticas de cooptação de colaboradores e negociações direcionadas para homologação de acordos de delação. O contexto envolve alegações de chantagens, coações e constrangimentos para manutenção do acordo de Garcia, indicando crimes como concussão, fraude processual, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Os relatos de Garcia, que acusa Moro de coagi-lo a atuar como um "agente infiltrado" para perseguir desafetos, revelaram práticas questionáveis da Lava Jato. A PF pretende ouvir Moro, Dallagnol, Rosangela, a juíza Gabriela Hardt e outros membros que participaram da força-tarefa. A defesa de Moro negou irregularidades e afirmou desconhecer a decisão do STF, ressaltando que o instituto da colaboração premiada não tinha o mesmo regramento à época dos fatos.

