Tereza Cruvinel: Bolsonaro faz jogo sujo para atingir candidato de esquerda

247 - A jornalista Tereza Cruvinel avalia, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (28) que, por mais que os bolsonaristas não tenham candidatos próprios nas eleições municipais, eles irão apoiar outros candidatos, como já fazem com Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e Celso Russomano (Republicanos -SP) e irão fazer um jogo sujo para derrubar candidaturas de esquerda, principalmente nas redes sociais.

Segundo a jornalista, “os bolsonaristas têm financiadores ocultos e a máquina de disparos de fake news, pagos por empresários”, enquanto os “partidos progressistas são menos equipados para enfrentar o bolsonarismo nas redes”.

“O campo progressista tem dificuldade de lidar com as redes sociais e montar seu time. É preciso organizar exército de apoiadores e a esquerda, hoje, está menos preparada”, acrescenta.

Cruvinel também ressalta que os responsáveis pelas redes sociais “não possuem compromisso no combate às fake news e que são contrários à criminalização das notícias falsas”.

