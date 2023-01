Terrorismo em Brasília: Cappelli diz que GDF traiu governo Lula

Apoie o 247

247 - O chefe da intervenção federal na Segurança Pública do DF, Ricardo Cappelli, disse à coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles, que o governo do DF quebrou a confiança com o governo Lula, levando à falta de segurança no último domingo (8), quando terroristas bolsonaristas destruíram as sedes dos três poderes.

“A responsabilidade pela segurança no DF, segundo a Constituição, é em primeiro lugar do GDF. Não tínhamos nenhum motivo, apesar do Anderson Torres, pra desconfiar do GDF. Foi o mesmo governo que conduziu a operação de segurança exitosa no dia 1º de janeiro. Todas as informações que nós recebemos mostravam que a mesma operação do dia 1º seria executada no dia 8. Houve uma quebra de confiança inferfederativa. Sem confiança não há relação federativa”, afirmou o interventor.

