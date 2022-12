Terroristas bolsonaristas planejam atentados em várias partes do Brasil

Apoie o 247

247 - Há fortes indícios de que terroristas bolsonaristas planejam atos violentos em várias partes do país, informa o Blog do Vicente no jornal Correio Braziliense.

"Trocas de mensagens cifradas na dark web e mesmo no Telegram apontam para movimentos anormais no país com o intuito de tentar impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro de 2023. Os diálogos vêm com alertas para todos se prepararem para meses de forte confusão, sobretudo em estados como São Paulo e Rio de Janeiro", escreve o repórter Vicente Nunes.

Há indícios de que gente graúda esteja por trás desses movimentos terroristas financiando todas as ações. Não à toa, o mercado paralelo de armas e explosivos está em alta.

A interceptação de bombas e a prisão do terrorista bolsonarista George Washington pela polícia do Distrito Federal aguçaram os ânimos dos grupos que planejam atos criminosos. Nas trocas de mensagens, dizem que são muitos e que não podem ser contidos facilmente. Há autoridades constituídas apoiando os movimentos. A coordenação entre os extremistas impressiona, destaca o jornalista.

