Todas as profecias feitas por Dilma antes do golpe de 2016 estão sendo cumpridas

247 – O golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, manobra mais sórdida da história do Brasil, que afastou uma presidente honesta e instalou uma quadrilha no poder, para que a renda do petróleo fosse transferida dos brasileiros para acionistas privados internacionais da Petrobrás e para que o Brasil fosse colocado como pária internacional, fez também com que os brasileiros ficassem mais pobres e a imagem do País fosse destruída com a ascensão de um governo de natureza fascista. Um vídeo que começou a circular ontem revela como todas as profecias feitas por Dilma estão sendo cumpridas. Confira:

Ela avisou:



Veja o que @dilmabr falou em seu discurso no senado e o que está acontecendo com o Brasil. pic.twitter.com/PW0cv9Imsg — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) October 5, 2021

