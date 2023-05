Torres diz que não interferiu nas operações da PRF durante segundo turno

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, prestou depoimento por cerca de duas horas aos investigadores da PF em Brasília edit

247 — Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que também é delegado da Polícia Federal, prestou depoimento por cerca de duas horas aos investigadores da PF em Brasília, informou o Metrópoles .

Ele abriu mão do silêncio para prestar esclarecimentos sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o segundo turno das eleições presidenciais em 30 de outubro de 2022.

A defesa de Torres afirmou que ele não interferia diretamente nas operações da PRF e que ele respondeu a todas as perguntas formuladas pela PF.

Torres é investigado por uma suposta tentativa da PRF de prejudicar o deslocamento de eleitores em redutos eleitorais do então candidato do PT, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para interferir no resultado das eleições.

Após o depoimento, Torres deixou o local em um veículo oficial da Polícia Militar do DF.

