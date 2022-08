TSE deve tomar novas decisões contra interesses políticos de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O TSE deve contrariar o ocupante do Palácio do Planalto na sessão desta terça-feira (30), com dois julgamentos sobre temas sensíveis ao bolsonarismo: o porte de armas no dia de votação e a disseminação de fake news contra o sistema eleitoral.

No caso das fake news, a expectativa de integrantes da Corte é a de que o plenário confirme a decisão do ministro Mauro Campbell, que determinou a remoção dos vídeos da reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada. Aliados de Bolsonaro já dão como certa a derrota no caso, informa a jornalista Malu Gaspar em sua coluna no Globo.

Na reunião com embaixadores, Bolsonaro reiterou os ataques infundados contra as urnas eletrônicas.

A maior polêmica a ser enfrentada pelo TSE diz respeito a uma consulta formulada por parlamentares da oposição, após um bolsonarista matar a tiros um petista em Foz do Iguaçu, durante uma festa de aniversário com temática voltada ao partido de Lula.

Os parlamentares da oposição querem que seja proibida a circulação e a entrada nos locais de votação e seções eleitorais de pessoas portando armas.

