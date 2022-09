TSE manterá expediente no 7 de Setembro mesmo com manifestações de teor golpista em Brasília

Apoie o 247

247 - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não vai adotar o ponto facultativo no 7 de Setembro e dias próximos, ao contrário de Câmara, Senado e STF, que vão parar por questões de segurança, preocupados com possíveis manifestações de teor golpista.

A menos de 30 dias das eleições, a Justiça Eleitoral não vai interromper o expediente e servidores devem trabalhar, inclusive, na quarta-feira do feriado da Independência, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A programação das atividades da corte eleitoral conta também com duas posses previstas para esta semana. A primeira é na terça-feira (6), quando o ministro Raul Araújo Filho assume como membro titular, no lugar do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Mauro Campbell. Na quinta-feira (8), é o ministro Benedito Gonçalves que assume a Corregedoria do TSE.

