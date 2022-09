TSE proíbe Bolsonaro de usar na campanha discurso que pronunciou em Londres

Decisão liminar do corregedor determinou que redes retirem do ar fala eleitoreira de Bolsonaro na sacada de residência do embaixador edit

247 - Em decisão liminar, o corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, proibiu em decisão liminarJair Bolsonaro de utilizar na campanha imagens do discurso eleitoreiro que pronunciou da sacada da residência oficial da embaixada do Brasil em Londres.

Gonçalves também determinou a remoção de vídeos publicados nas redes do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ocupante do Palácio do Planalto, com as falas de Bolsonaro no edifício oficial do governo brasileiro no Reino Unido.

Bolsonaro usou a viagem a Londres, onde foi participar nas cerimônias do funeral da rainha Elizabeth, para fazer campanha política, com um discurso na sacada da residência oficial do embaixador do Brasil em Londres e ataques contra seu adversário no pleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"E também essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil. O momento que temos pela frente, que teremos que decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar no nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui: verde e amarela", declarou Bolsonaro. "Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno".

"O vídeo não deixa dúvidas de que o acesso à Embaixada Brasileira, somente franqueado ao primeiro representado [Bolsonaro] por ser ele o Chefe de Estado, foi utilizado para a realização de ato eleitoral. Após poucos segundos de condolências à família real, a sacada foi convertida em palanque, para exaltação do governo e mobilização do eleitorado com o objetivo de reeleger o candidato", disse o corregedor, em sua decisão, informa a Folha de S.Paulo.



