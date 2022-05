TSE vai facilitar apurações paralelas com liberação de boletins de urnas no dia da eleição

Apoie o 247

247 - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu que, neste ano, os boletins com o resultado de cada urna eletrônica serão disponibilizados ao público no mesmo dia da eleição.

Assim, órgãos e entidades que acompanham o pleito ou mesmo cidadãos comuns poderão fazer a totalização dos votos em tempo real e em paralelo à corte eleitoral.

Será a primeira vez que o tribunal irá fornecer esse serviço logo após o fechamento das urnas. Em anos anteriores, os boletins eram publicados na internet em até três dias depois do pleito. A mudança foi aprovada pelo plenário do tribunal em março, informa a Folha de S.Paulo.

Com isso, a Justiça Eleitoral cria mais um fato para se fortalecer diante da ofensiva de Jair Bolsonaro (PL) contra o sistema eletrônico de votação.

O tribunal vem adotando uma série de medidas para ampliar a transparência do sistema eletrônico de votação na tentativa de esvaziar o discurso do ocupante do Palácio do Planalto de que as urnas são passíveis de fraudes.

