Twitter derruba 546 perfis ligados a atentados em escolas

Apoie o 247

ICL

247 - Após ter resisitido, a rede social Twitter informou ao ministério da Justiça que derrubou 546 perfis com conteúdos ameaçadores ligados a ataques terroristas em escolas no país. Os dados foram reunidos pela companhia até esta terça-feira (11). As informações são do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

>>> Ministro da Justiça diz que plataformas podem ser suspensas se não regularem postagens sobre violência escolar

Durante uma reunião no ministério na segunda-feira (10) o Twitter demonstrou teimosia. De acordo com representantes da plataforma, perfis igados a ameaças e ataques em escolas não violam os "termos de uso" do site. No entanto, Dino expressou sua opinião de que o Twitter não compreendia a seriedade do assunto.

O governo federal vem buscando colaboração das plataformas digitais diante do aumento de casos de ataques a estudantes. Mais cedo, o Dino anunciou que a pasta deverá publicar novas regras sobre a responsabilidade das redes sociais na proliferação de conteúdos com ameaças ou apologias a ataques escolares

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.