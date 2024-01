Um ano depois da tentativa de golpe, Lula celebra democracia (acompanhe ao vivo)

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeça o ato no Congresso Nacional para marcar o primeiro aniversário dos ataques golpistas perpetrados por terroristas bolsonaristas às sedes dos Três Poderes.

Ele é acompanhado do chefe do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, entre outras autoridades federais e estaduais.

As investigações sobre executores, financiadores e mentores seguem e são conduzidas pela Polícia Federal. O envolvimento de militares no episódio, inclusive aqueles de alta patente, também está sendo apurado. Acompanhe ao vivo na TV 247:

(Com informações da Reuters).

