Um mês após o terrorismo bolsonarista de 8 de janeiro, investigações ainda poupam militares

247 - Passados 30 dias dos ataques terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília, as investigações avançaram sobre os participantes dos atos golpistas, seus financiadores e incentivadores, mas até o momento não alcançaram os militares envolvidos. Até o momento, cerca de 1.420 pessoas foram presas e mais de 650 foram denunciadas à Justiça, mas nenhuma delas ligada às Forças Armadas.

Segundo a Folha de S. Paulo, “parte das investigações em andamento vê a manutenção do acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército de Brasília como um dos pontos que facilitaram os ataques do dia 8 de janeiro”.

Ainda conforme a reportagem, “um relatório em posse do Ministério da Justiça identificou ao menos oito militares da ativa lotados na Presidência da República durante o governo Jair Bolsonaro (PL) que compareceram no ano passado a atos no acampamento golpista”.

O periódico observa, ainda, que nenhum militar figura entre as 653 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e nem na lista dos 20 presos e alvos dos 37 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Lesa Pátria, que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

Os militares também não foram incluídos na lista do bloqueio de R$ 20,7 milhões pedido pela Advocacia-Geral da União (AGU) visando o ressarcimento dos prejuízos resultantes da depredação das sedes dos Três Poderes durante o ato golpista

“Militares somente aparecem, até o momento, nas oito apurações preliminares abertas na esfera militar, conduzidas pelo Ministério Público Militar”, ressalta a reportagem.

