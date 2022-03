União Brasil quer atrair Ciro Gomes para unificar "terceira via"

Segundo integrantes do partido, a ideia de buscar Ciro para as conversas foi tratada em encontro da executiva da União Brasil nesta semana edit

247 - Dirigentes da União Brasil pretendem chamar o pré-candidato Ciro Gomes (PDT-CE) para a rodada de conversas entre partidos que discutem lançar nomes da chamada terceira via para disputar a Presidência da República.

União Brasil, MDB e PSDB têm mantido conversas sobre uma candidatura única. O presidente da nova legenda, que é resultado da fusão do PSL com o DEM), Luciano Bivar, disse em reunião com deputados na quarta-feira (16) que o presidenciável poderia se sentar à mesa das discussões caso quisesse, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Apesar dessa declaração, alguns aliados de Bivar consideram praticamente nula a chance de ele vir apoiar o pré-candidato do PDT por causa de divergências ideológicas. Outra ala da União Brasil, porém, não descarta conversar unilateralmente com Ciro.

Segundo integrantes do partido, a ideia de buscar Ciro para as conversas foi tratada em encontro da executiva da União Brasil nesta semana.

