"Único candidato que pode unir o país é Lula", diz vice-presidente do Partido Verde

Partido, com bancada de quatro deputados, quer entrar na Federação Partidária de centro-esquerda e vai apoiar Lula

247 - O vice-presidente nacional do Partido Verde (PV) e presidente do PV-DF, Eduardo Brandão, concedeu uma entrevista ao Boa Noite 247 nesta terça-feira (21) na qual informou que a legenda irá irá participar das negociações para a formação de uma Federação Partidária de centro-esquerda. Participam das negociações até o momento PT, PSB, PSOL e PCdoB. Além disso, Brandão afirmou que os dirigentes da sigla concluíram em reunião também na terça que “o único candidato que pode unir o país é o presidente Lula".O PV tem uma bancada de quatro deputados na Câmara e nenhum senador ou governador. Segundo Brandão, o PV “quer participar da união das forças progressistas do país”

A decisão foi tomada num encontro com presidentes estaduais da sigla e será formalizada posteriormente numa convenção partidária.

O PV surgiu na década de 1980 embalado pela onda ambientalista internacional que eclodiu naquela década. Teve entre seus articuladores artistas, intelectuais, ativistas, ecologistas, escritores, jornalistas e ex-exilados políticos. Os primeiros líderes do PV foram, entre outros Fernando Gabeira, Lucélia Santos, Alfredo Sirkis, Carlos Minc e Herbert Daniel.

Em 2010, o partido lançou Marina Silva como candidata a presidenta numa chapa "puro-sangue", já que o partido não fez alianças a nível nacional com outros partidos. Eduardo Jorge foi o candidato do partido em 2014.

