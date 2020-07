‘Vai cumprir prisão domiciliar no Alvorada?’, questiona oposição sobre soltura de Queiroz

Parlamentares apontam irregularidade na concessão, por parte do presidente do STJ, de benefício para a esposa foragida e prêmio por acordo com o centrão edit

Revista Fórum - Lideranças políticas reagiram com indignação e preocupação à decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça de conceder prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar. A decisão em caráter liminar é do ministro João Otávio de Noronha, que acatou pedido de habeas corpos da defesa do casal.

Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e amigo do presidente Jair Bolsonaro há quase 30 anos, Queiroz estava preso desde o dia 18 de junho em Bangu, zona norte do Rio. Ele é apontado pelo Ministério Público como o operador de um esquema de corrupção no antigo gabinete de Flávio, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Já Márcia tem pedido de prisão decretado e está foragida da Justiça.

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (RS), afirma que a “liberação rápida de Queiroz” foi garantida pelo “comportamento acuado” de Bolsonaro e pela manutenção dos acordos com o centrão.

Queiroz vai cumprir a prisão domiciliar no Palácio da Alvorada, no sítio de Wassef, num dos apartamentos de Flávio Bolsonaro ou numa casa emprestada pela milícia em Rio das Pedras? 🤔 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 9, 2020

Muito estranha a decisão do STJ de mandar pra casa Queiroz e a mulher. Como é possível decretar prisão domiciliar para foragida da Justiça? @FlavioBolsonaro e @jairbolsonaro estão muito gratos. O STJ realmente foi uma mãe para os parceiros/chefes de Queiroz. — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA🇧🇷 (@joicehasselmann) July 9, 2020

