'Vamos resgatar a Ceitec', diz Luciana Santos, futura ministra da Ciência e Tecnologia

Apoie o 247

ICL

247 - A futura ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, concedeu uma entrevista à TV 247 nesta quinta-feira (22) após sua confirmação no cargo pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva

Falando aos jornalistas Marcelo Auler e Tereza Cruvinel, Santos listou alguns dos principais desafios imediatos que sua gestão buscará superar. Entre eles, destacou ela, está o resgate da Ceitec, a única empresa de semicondutores da América Latina e que foi liquidada pelo governo Bolsonaro.

'Na verdade, nós já temos no país um pujante e arrojado sistema nacional de ciência e tecnologia. Infelizmente, tivemos uma situação devastadora, um desmonte da infraestrutura da pesquisa e da ciência. Após 4 anos em que prevaleceu o negacionismo, a ciência volta a ter vez no Brasil', disse.

'Estamos com alguns desafios imediatos, que é a restabelecer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, revogar a medida provisória que contingenciou até 2026 os recursos da ciência e resgatar o Centro de Inovação de Tecnologias Avançadas, que se trata da primeira fábrica de semicondutores do Brasil, que o governo Bolsonaro tentou a desestatização e que a gente vai resgatar, porque o próprio Tribunal de Contas da União considerou o processo inadequado. Estamos com esse foco imediato, além da lei orçamentária, porque tivemos um baque de 70% no recurso discricionário do ministério…', disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.