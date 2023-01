'Vamos trabalhar em harmonia pela garantia do regime democrático', diz Múcio a militares

"Vamos juntos e em harmonia trabalhar pela defesa e segurança do Brasil e pela garantia do regime democrático", disse o ministro da Defesa durante a troca de comando da FAB edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, usou a cerimônia de troca do comando da Aeronáutica para afirmar que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá trabalhar “em harmonia” com os militares visando assegurar a manutenção da democracia.

“Estou certo de que a Força Aérea Brasileira passa a ser comandada por um homem público com liderança para honrar a hierarquia e a disciplina e para manter a instituição como um dos pilares da democracia. Vamos juntos e em harmonia trabalhar pela defesa e segurança do Brasil e pela garantia do regime democrático”, disse Múcio nesta segunda-feira (2), de acordo com a coluna Radar, da revista Veja.

A declaração do ministro foi feita durante a cerimônia de mudança do comando da Aeronáutica para o tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno. Até então, a Força Aérea Brasileira era comandada pelo militar Carlos Almeida Baptista Junior.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.