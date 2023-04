Veja quem são os militares do GSI que aparecem nas imagens durante invasão ao Planalto

Apoie o 247

247 - Os servidores do Gabinete de Segurança Institucuinal (GSI), que aparecem em imagens de circuito interno dentro do Palácio do Planalto durante a invasão golpista de 8 de janeiro foram identificados. A lista com 10 nomes foi enviada pela pasta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A postura de congratulação com os invasores por parte desses servidores, entregando água aos invasores e sinalizando caminhos por onde andar no Palácio, motivaram uma série de ações da Polícia Federal e levaram ao afastamento do general Gonçalves Dias do GSI.

As investigações buscam apontar se os servidores que aparecem tiveram ou não alguma participação na invasão do Planalto.

De acordo com reportagem do G1, além do ex-ministro Gonçalves Dias, a lista enviada pelo GSI ao STF inclui:

Major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira - Natale é o servidor do GSI filmado entregando garrafas de água aos invasores do Planalto. Ele foi exonerado em 03 de fevereiro.

General do Exército Carlos Feitosa Rodrigues - Foi comandante da 16ª brigada de Infantaria de Selva, em Tefé, no Amazonas. Em 2021 foi nomeado por Jair Bolsonaro para assumir o cargo de secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI. Em 23 de janeiro foi transferido para a Assessoria de Planejamento e Gestão do Departamento-Geral do Pessoal e com isso deixou o cargo no GSI.

Coronel do Exército Wanderli Baptista da Silva Júnior - Atuava como diretor-adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI. Em 2005 comandou a Operação Pacajá, para controlar a situação da região Anapu, no Pará, após o assassinato da freira Dorothy Stang. Foi nomeado coordenador-geral de Operações de Segurança Presidencial do Departamento de Segurança Presidencial da Secretaria de Segurança e coordenação Presidencial do GSI em maio de 2022 e passou a ser diretor-adjunto do GSI no final do governo Bolsonaro, em 16 de dezembro. Foi exonerado do GSI em 31 de março deste ano.

Coronel do Exército Alexandre Santos de Amorim - É coordenador de Avaliação de Riscos do GSI. Passou a integrar o Gabinete de Segurança no governo Lula, em 2 de janeiro. Em depoimento à PF, o general Dias afirmou que Amorim foi o responsável por classificar o evento do dia 8 de janeiro como de "risco laranja".

Coronel do Exército André Luiz Garcia Furtado - É coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI desde abril de 2020. Foi nomeado diretamente pelo então chefe da pasta, general Augusto Heleno.

Tenente-Coronel do Exército Alex Marcos Barbosa Santos - É coordenador-adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações. Está no GSI desde agosto de 2019, também nomeado pelo ex-ministro general Augusto Heleno.

Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros do DF, Marcus Vinícius Braz de Camargo - É chefe da Assessoria Parlamentar do GSI desde o primeiro dia do governo Lula.

Capitão do Exército Adilson Rodrigues da Silva - É auxiliar da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI, também foi nomeado em 1º de janeiro de 2023.

Sargento da Aeronáutica Laércio da Costa Júnior - É encarregado de Segurança de Instalações do Palácio do Planalto. Está no Gabinete de Segurança da presidência desde outubro de 2020.

