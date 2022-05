“Vencer no 1º turno tornará as ações de Bolsonaro extremamente caras”, diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 - O crescimento do ex-presidente Lula, que obteve 54% dos votos válidos na mais recente pesquisa Datafolha, reforçou o debate sobre a importância do voto útil.

O historiador Fernando Horta disse em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, salientou que o voto útil representa muito menos em 2022 do que representou em outras eleições, mas salienta que a conjuntura política altera essa perspectiva.

“Pela conjuntura o voto útil se tornou extremamente importante, e eu aconselho a todos pensaram a respeito dessa questão de legitimidade. É importante que nós ganhemos no primeiro turno sob pena de nós, no segundo turno, enfrentarmos uma violência desnecessária que vai ser utilizada por Bolsonaro que vamos ter que responder à altura para manter as instituições brasileiras funcionando”, disse.

Para ele, a possibilidade de vitória de Lula em primeiro turno assegura um início de governo “com uma legitimidade gigantesca”. “E mais, ele consolida uma vantagem indiscutível nas urnas e torna as ações de Bolsonaro, a partir de outubro, extremamente caras do ponto de vista do custo político e social. Tentando um golpe com a eleição decidida no primeiro turno com 20 e tantos pontos de diferença onde um candidato venceu com a soma de todos os outros é muito mais absurdo e muito menos gente vai ajudar”, destaca.

