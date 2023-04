"Ver Moro desesperado não tem preço", diz Gleisi

"Moro nunca respeitou o Judiciário, essa é a real. Ou vai dizer que essa brincadeirinha não era pra difamar ministro do STF?", disse a presidente do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, comentou a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-juiz suspeito e senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em publicação nas redes, Gleisi disse que Moro nunca respeitou o poder Judiciário. "Ver ex-juiz da Lava Jato e cia desesperados com denúncia de calúnia, falando no devido processo legal, reclamando de vídeo vazado fora do contexto não tem preço depois de tudo o que fizeram contra Lula e o Estado Democrático de Direito", afirmou a presidente do PT. "Moro nunca respeitou o Judiciário, essa é a real. Ou vai dizer que essa brincadeirinha não era pra difamar ministro do STF?", acrescentou Gleisi.

Nessa segunda-feira, o senador Sergio Moro gaguejou na hora de rebater a denúncia da PGR. O ex-juiz da Lava Jato se complicou na hora de afirmar que "falas foram descontextualizadas". Moro fez referência ao vídeo em que o próprio Moro diz a interlocutores sobre "comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes".

April 18, 2023





'Moro tem que dar explicações sobre acusações de Tacla Duran'

Pessoas próximas ao ministro do STF relataram que ele disse que Moro é quem precisa dar explicações sobre as acusações do operador Tacla Duran, que afirmou ter sido vítima de um esquema de extorsão envolvendo o ex-juiz da Lava-Jato.

O ministro do STF destacou que Moro tem que saber “o ônus e o bônus” de ocupar um cargo público desta magnitude e o peso de suas palavras no posto.

Interlocutores de Gilmar Mendes relataram que o ministro afirmou que “não perderia tempo” com o ex-juiz, mas em respeito ao Senado, decidiu responsabilizá-lo pela fala, conta a jornalista Bela Megale no Globo.

