Vexame diplomático: Mourão diz que Brasil fará reconhecimento formal da vitória de Biden "no momento certo"

Ele disse ainda que o governo brasileiro reconheceu "tacitamente" a vitória de Joe Biden, candidato do Partido Democrata, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos

Por Victor Farinelli, na revista Fórum – Em entrevista realizada nesta sexta-feira (4) ao canal de Youtube do jornalista Paulo Roque, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo brasileiro reconheceu “tacitamente” a vitória de Joe Biden, candidato do Partido Democrata, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O ex-general também disse que a diplomacia brasileira já está buscando contato com representantes de Biden, e que a postura do Palácio do Planalto se tornará oficial “no momento certo”, sem especificar quando isso vai acontecer e nem que fatores impedem que isso aconteça agora.

