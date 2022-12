Vice-presidente da China participará da cerimônia de posse de Lula

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, anunciou nesta quinta-feira (29) que, a convite do governo brasileiro, o representante especial do presidente chinês, Xi Jinping, e vice-presidente do país, Wang Qishan, vai participar da cerimônia de posse do presidente brasileiro eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que será realizada no dia primeiro de janeiro de 2023 em Brasília.



