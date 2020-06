(Vídeo) Entregadores antifascistas protestam: ninguém aqui é empreendedor porra nenhuma

“Você o entregador e tem o sentimento antifascista no coração, a gente precisa de você, companheiros", disse um manifestante não identificado, neste domingo (7), na Avenida Paulista, em recado a bolsonaristas, que defendem o corte de direitos trabalhistas e sociais como "princípio" de retomada do crescimento. A agenda econômica de Jair Bolsonaro fracassou edit

247 - Um grupo de entregadores por meio de aplicativos fez um protesto contra o fascismo no Brasil e também demonstrou que não tem apoio popular o discurso de Jair Bolsonaro, que defende o corte de direitos e a informalidade como parte de um processo de retomada do crescimento, o que não aconteceu.

“Você o entregador e tem o sentimento antifascista no coração, a gente precisa de você, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de p*** nenhuma. Nós somos força de trabalho", disse um manifestante neste domingo (7), na Avenia Paulista, em recado a Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

"Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Nois é força de trabalho nessa porra."



Entregadores antifascistas.



São Paulo, 07 de junho de 2020. pic.twitter.com/acdq7c613k June 8, 2020

Jair Bolsonaro deu continuidade à vigência do corte de direitos trabalhistas, apostando na redução de custo por parte dos empresários para a geração de empregos, o que não ocorreu. Outra proposta que segue em vigor é a PEC do Teto dos Gastos, que congela investimentos públicos por 20 anos. Em 2019 a expansão do PIB foi de apenas 1%, de acordo com dados oficiais.

Também pesam contra Bolsonaro e a dificuldade de atrair investimentos os crimes de responsabilidade cometidos por ele, como tentativa de interferência na Polícia Federal, conforme denunciou o ex-ministro Sérgio Moro, e o comparecimento a manifestações de rua, contrariando recomendações de autoridades de saúde.

