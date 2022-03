Visando aproximção com segmento evangélico, PT cria núcleos em 21 estados

Apoie o 247

247 - O PT abriu núcleos evangélicos em 21 estados visando uma maior aproximação com o eleitorado do segmento religioso. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o objetivo agora é abrir comitês que unam lideranças neopentecostais aos demais partidos de esquerda, como o PSB, para fortalecer as negociações em torno da criação de uma federação.

Um dos objetivos dos núcleos evangélicos, que estão sob responsabilidade de Gilberto Carvalho, ex-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, é minar a resistência em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Ainda conforme a reportagem, o pedido para que os canais com o segmento evangélico fossem fortalecidos teria partido do próprio Lula.

Ainda segundo o periódico, O PT vai lançar um podcast e um programa de entrevistas e música gospel que serão veiculados pela TVPT, canal do partido no YouTube, e nas redes sociais da legenda quinzenalmente.

