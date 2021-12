Wadih Damous: "Moro é uma variante Ômicron do vírus Bolsonaro. A diferença é que Moro não contamina ninguém"

Apoie o 247

247 - O advogado Wadih Damous, ex-deputado e ex-presidente da OAB-RJ, lembrou, na TV 247, da forte conexão entre Jair Bolsonaro e o ex-juiz suspeito Sergio Moro, que prendeu injustamente o ex-presidente Lula e facilitou a eleição do atual chefe de governo, além de ter contribuído diretamente para a "destruição" econômica do país. Hoje, Moro está brigado com a base bolsonarista.

"Moro é uma figura repulsiva. Moro expressa o que há de pior na sociedade brasileira. Essa história de ficar incluindo o Moro na terceira via é má-fé, não é nem ingenuidade ou burrice. Não é terceira via coisa nenhuma, e sim uma espécie de segunda via do bolsonarismo. Ele é de extrema direita", disse.

"Comparando com o vírus, o Moro é a variante Ômicron de Bolsonaro, só que sem capacidade de contaminação. É uma variante impotente. O Moro não empolga ninguém, não tem qualquer tipo de projeto para o país. Pelo contrário, ele é um destruidor dos mais caros projetos que o Brasil já construiu. Ele é responsável, em boa parte, por tudo de ruim que está acontecendo no país, a partir de sua atuação na Lava Jato", completou.

