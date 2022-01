Wadih Damous: se Moro fosse seu próprio juiz, ele estaria sendo preso num camburão

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous falou sobre a conduta do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e da ligação do ex-magistrado com a consultoria Alvarez & Marsal, que lucrou com a quebradeira promovida pela Lava Jato.

“É um mentiroso contumaz, como juiz foi um fora da lei. O poder conferido por interesses políticos, pela grande mídia e por setores das classes dominantes, fizeram dele o homem mais poderoso do Brasil. E que abusou do seu poder”, disse.

Para Wadih, se Moro fosse seu próprio juiz, ele estaria sendo preso num camburão. “E agora vem com essa bizarrice. O sujeito vai prestar contas para sociedade e marca o dia”, disse ele, referindo-se à fala de Moro de que revelaria seu salário na A&M nesta sexta-feira (28). “Centenas de jornalistas perguntaram a ele e ele nunca respondeu”, continuou.

Segundo o advogado, Moro continua agindo produzindo espetáculo. “Esse gesto faz com que as pessoas continuem tendo uma visão ruim da política. Moro entrou para a política pela corrupção, que ele dizia condenar”, concluiu.

