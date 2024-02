Wajngarten convoca guerra santa de evangélicos contra Lula e é repreendido por judeus

Apoie o 247

247 – O advogado de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, que foi ministro da Secom, convocou uma guerra santa da bancada evangélica contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que ele comparou o genocídio perpetrado pelo estado de Israel contra o povo palestino ao holocausto nazista . "Vou conversar com a bancada evangélica para que reajam de forma como nunca feito antes", postou Wajngarten.

Imediatamente, o ex-ministro foi repreendido pela Articulação Judaica de Esquerda, que relembrou momentos em que o bolsonarismo se aproximou do nazismo. Confira:

Fábio acabou de chegar da motociata, tomou um copo de leite, e fez essa postagem “em defesa da memória do Holocausto”. Onde será que aprendeu o que aconteceu?! https://t.co/llZ69kBs1B pic.twitter.com/EzUryIx4cy — Articulação Judaica de Esquerda (@AJEOficial) February 18, 2024

