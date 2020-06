Wassef mente sobre seus clientes privados

Em entrevista, o advogado Frederick Wassef disse que advoga para Flávio Rocha, acionista das lojas Riachuelo. No entanto, o empresário negou que Wassef tenha prestado algum serviço a ele edit

247 - Apesar de ter tirado a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 1992, Frederick Wassef não tem quase nenhum registro de atuação nos tribunais, figurando apenas como advogado de Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha na Alerj.

Em entrevista à revista Época, no ano passado, o advogado disse que é "discreto" e que "não gosto de fama ou de holofote". "Vou lá e faço tudo fisicamente. Assino. Você nunca vai achar meu nome nos processos eletrônicos, e faço de propósito. Não quero que saibam que advogo para o Flávio Rocha (acionista das lojas Riachuelo), para o David Feffer (acionista da Suzano Papel e Celulose)", disse ele.

No entanto, Flávio Rocha negou que Wassef tenha prestado algum serviço para ele.

Até mesmo com a sua prima, que é sócia no escritório que tem como endereço o imóvel onde foi preso Fabrício Queiroz, ex-assessor da família Bolsonaro, ele tem apenas três ações que assina, sendo todas de interesse particular dele mesmo.

Levantamento feito pelo jornal O Globo também buscou pela atuação de Wassef nos sistemas dos Tribunais Regionais Federais e nos TJs de todas as unidades da federação. Em nenhum deles há processos em que Wassef atue em nome de outro cliente.

