Weintraub diz a Bolsonaro que não houve sabotagem no Enem

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, telefonou para o Jair Bolsonaro, para convencê-lo de que não houve “sabotagem” no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O titular da pasta destacou que “o que era para sair no verde saiu no cinza”. De acordo com o chefe do MEC, o problema de correção no Enem “não impactou em nada a note de corte”. Os relatos foram publicados no site O Antagonista. Cerca de 6 mil estudantes foram afetados.

Bolsonaro mandou apurar se os erros no Enem foram causados por falha do governo ou sabotagem. "Enem: está complicado. Eu estou conversando com Abraham Weintraub, para ver se foi alguma falha nossa, falha humana, sabotagem, seja lá o que for", disse ele.

Por conta dos problemas no Enem, as inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni) haviam sido suspensas. As inscrições no Prouni e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) dependem do resultado Sisu.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, liberou nesta terça-feira (28) a divulgação dos resultados do Sisu e os próximos passos do processo seletivo com base no Enem 2019.