Youtube bloqueia vídeo de Eduardo Bolsonaro com fake news sobre tratamento da Covid-19

247 - O YouTube bloqueou um post do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) por divulgar o medicamento ivermectina como eficaz para o tratamento da Covid-19. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), porém, não existe nenhum remédio conhecido até o momento com eficácia comprovada cientificamente que seja capaz de debelar a infecção.

A informação de que a postagem foi bloqueada pela rede social foi feita pelo próprio parlamentar, no Twitter. “Dr. Pierre Kory, médico que faz parte de renomado grupo que estuda efeitos de medicamentos antigos aplicados ao COVID, em audiência pública no Senado dos EUA diz ter dezenas de estudos que comprovam que invermectina é eficaz contra COVID Youtube bloqueou este vídeo em meu canal”, escreveu Eduardo na postagem.

A ivermectina é um antiparasitário utilizado no tratamento de piolhos, pulgas e carrapatos, além de verminoses.

Confira a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

Dr. Pierre Kory, médico que faz parte de renomado grupo que estuda efeitos de medicamentos antigos aplicados ao COVID,em audiência pública no Senado dos EUA diz ter dezenas de estudos que comprovam que invermectina é eficaz contra COVID



Youtube bloqueou este vídeo em meu canal👇 pic.twitter.com/cAzQZ1rEIU January 25, 2021

