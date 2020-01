Zé de Abreu: ‘Sérgio Moro é um clone do Alvaro Dias’

Ao retuitar mensagem do ex-juiz da Lava Jato, desejando feliz 2020 para seus ‘eleitores’, o ator global Zé de Abreu não perdoou: “Maquiagem estilo Alvaro Dias”, escreveu Zé de Abreu, comparando Moro ao parlamentar paranaense que disputou a eleição presidencial de 2018 edit

Blog do Esmael - O ator global Zé de Abreu, ativista digital, comparou os trejeitos do ministro Sérgio Moro aos do senador Alvaro Dias (PODE-PR).

Ao retuitar mensagem do ex-juiz da Lava Jato, desejando feliz 2020 para seus ‘eleitores’, o ator da Globo não perdoou:

“Maquiagem estilo Alvaro Dias”, escreveu Zé de Abreu, comparando Moro ao parlamentar paranaense que disputou a eleição presidencial de 2018.

A “homenagem” do ator é justa porque Alvaro é um dos principais lavajatistas no Congresso Nacional.

Sua fervorosidade quase religiosa acerca do combate à corrupção gera desconfianças até mesmo entre procuradores do Ministério Público Federal.

Afinal, tudo que é demais até o santo desconfia e Freud explica. Mas isto é assunto para outro momento.