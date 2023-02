Como fazer backup para o Google Fotos: Proteja suas memórias para sempre

Descubra como o Google Fotos pode ser a solução ideal para armazenar suas fotos e vídeos com segurança edit

Apoie o 247

ICL

Fazer backup de suas fotos e vídeos é crucial para garantir que eles não sejam perdidos ou corrompidos em caso de problemas com o dispositivo de armazenamento. Com o Google Fotos, você pode fazer backup ilimitado de suas fotos e vídeos com alta qualidade gratuitamente, tornando-o uma solução de backup ideal. Nesta reportagem, vamos mostrar como fazer backup para o Google Fotos e proteger suas memórias para sempre.

Passo a passo: Como fazer backup para o Google Fotos

Baixe o aplicativo Google Fotos em seu smartphone ou acesse a página do Google Fotos no navegador do seu computador. Faça login na sua conta do Google, se ainda não estiver logado. No aplicativo, toque no ícone do menu (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo e selecione "Configurações". Na página de configurações, selecione "Fazer backup e sincronização". Selecione "Fazer backup de fotos e vídeos" e escolha a qualidade de backup que deseja (Alta qualidade ou Qualidade original). A opção "Alta qualidade" permite backup ilimitado gratuito com compressão de qualidade, enquanto a opção "Qualidade original" tem um limite de armazenamento gratuito de 15 GB e mantém a qualidade original das fotos. Selecione as pastas que deseja fazer backup e clique em "Iniciar backup" para iniciar o processo de backup. O Google Fotos fará backup de suas fotos e vídeos automaticamente em segundo plano sempre que seu dispositivo estiver conectado à Internet e em carregamento. Você também pode iniciar o backup manualmente tocando no ícone de nuvem com uma seta no aplicativo.

Conclusão:

Fazer backup para o Google Fotos é uma maneira fácil e segura de proteger suas memórias para sempre. Com backup ilimitado gratuito e opções de qualidade de backup flexíveis, o Google Fotos torna-se uma escolha ideal para o armazenamento de fotos e vídeos. Siga o nosso passo a passo para fazer backup das suas fotos e vídeos e tenha a tranquilidade de que suas memórias estão sempre protegidas.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.