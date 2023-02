Descubra as top 20 praias do Brasil para aproveitar o verão

Apoie o 247

ICL

247 com Chat GPT - Com um litoral que se estende por mais de 7.000 km, o Brasil é um paraíso para os amantes do sol e do mar. São praias para todos os gostos, desde as mais tranquilas e isoladas até as mais badaladas e movimentadas. Para ajudar na escolha da próxima viagem de verão, selecionamos as 20 melhores praias do país. Confira:

Cada uma dessas praias tem suas características únicas, que vão desde as paisagens exuberantes até as atividades de lazer e esportes aquáticos. Pipa, por exemplo, é famosa por suas praias paradisíacas e por ser um ponto de encontro de surfistas e adeptos do kitesurf. Já Fernando de Noronha é um verdadeiro paraíso ecológico, com uma fauna marinha riquíssima e águas cristalinas.

Arraial do Cabo, por sua vez, é um dos destinos mais procurados pelos mergulhadores, graças à transparência de suas águas. E Jericoacoara, no Ceará, é um verdadeiro oásis em meio às dunas de areia, com praias de água doce e salgada, lagoas e mangues.

Independentemente da escolha, as praias do Brasil são um convite para relaxar, se divertir e aproveitar o melhor que o verão tem a oferecer. Então, prepare a sua mala, escolha a sua praia preferida e aproveite ao máximo essa temporada de sol e mar.

Lembrando que a seleção de praias acima é apenas uma amostra das diversas opções que o Brasil tem a oferecer. Certamente há muitas outras praias incríveis que não foram listadas aqui. Por isso, convidamos os nossos leitores a compartilharem suas sugestões nos comentários abaixo. Compartilhe conosco as suas praias preferidas e o que as tornam especiais, para que possamos ampliar ainda mais as opções de destinos para quem busca o sol e o mar neste verão.

