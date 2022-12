Alemanha é eliminada da Copa do Mundo apesar de vitória por 4 x 2 sobre Costa Rica

Apoie o 247

AL KHOR, Catar (Reuters) - A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo na fase de grupos pela segunda vez consecutiva, apesar de uma vitória por 4 x 2 sobre a Costa Rica nesta quinta-feira, uma vez que os tetracampeões do mundo terminaram em terceiro lugar do Grupo E após a vitória do Japão sobre a Espanha.

Apesar de a Costa Rica colocar em campo uma defesa de cinco homens, a Alemanha abriu o marcador logo aos 10 minutos, quando David Raum acertou um cruzamento que foi cabeceado por Serge Gnabry, que reiniciou o jogo rapidamente temendo que o saldo de gols fosse um fator decisivo.

Mas depois de saber que o Japão estava vencendo a Espanha no outro jogo do grupo por 2 x 1, a Alemanha diminuiu o ritmo e deixou a Costa Rica marcar duas vezes, primeiro com Yeltsin Tejeda marcando em um rebote e com Juan Pablo Vargas mandando para o gol após uma confusão na pequena área.

Kai Havertz marcou dois gols depois de entrar como substituto para selar os três pontos para a Alemanha, e Niclas Fuellkrug ainda fez o quarto no final do jogo, mas os resultados finais deixaram o Japão na liderança do grupo e a Espanha em segundo lugar.

