Após derrota na Copa, torcedores franceses entram em confronto com a polícia em Paris

Policiais foram atacados com fogos de artifício na avenida Champs-Elysees, em Paris, após derrota da França na final da Copa do Mundo

247 - Torcedores franceses que acompanhavam a final da Copa do Mundo entre França e Argentina neste domingo (18) na avenida Champs-Elysees, em Paris, entraram em confronto com a polícia algumas horas após a derrota da França na Copa do Mundo do Catar.

De acordo com reportagem do G1, houve agressão por parte dos policiais, que tentavam dispersar a multidão, e alguns torcedores lançaram fogos de artifício em direção à polícia.

Desde a última sexta-feira (16), 14 mil policiais e guardas foram mobilizados em toda a França para a final da Copa do Mundo.

