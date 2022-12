Argentina ganha prêmio de R$ 223 milhões pela vitória na Copa do Catar 2022

Maior parte do valor deve ser dividido entre jogadores. Valor total de prêmios distribuídos nessa edição entre as seleções supera os R$ 2,3 bilhões edit

247 - Não é só o título de tricampeã que a Argentina vai levar para casa. A seleção receberá da Fifa cerca de R$ 223 milhões como premiação pelo título, com a maior parte desse valor indo para os jogadores. Em segundo lugar na decisão, a França vai levar um prêmio de R$ 160 milhões. As informações são do jornal O Globo.

Terceira colocada no torneio, a Croácia ganhou R$ 143 milhões em prêmios. O Marrocos, que terminou em quarto lugar, receberá R$ 132 milhões. As seleções que ficaram nas quartas de final levam R$ 90 milhões, até as oitavas R$ 70 milhões e na fase de grupos R$ 48 milhões.

No total, o montante distribuído entre as seleções supera os R$ 2,3 bilhões. O montante é maior do que o mundial de 2018, na Rússia. Na ocasião foram entregues em forma de premiação R$ 2,1 bilhões.

Nenhuma seleção fica "de mãos abanando" no torneio. Cada federação recebe pelo menos R$ 47,7 milhões em prêmios em dinheiro por disputar a Copa do Mundo deste ano, mais um valor de R$ 8 milhões para cobrir custos de preparação para o torneio.

