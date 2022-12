Brasil joga contra Camarões em última partida da fase de grupos

Equipe alternativa escalada por tite tem Rodrygo, Martinelli, Antony e Jesus no ataque edit

247 - A Seleção Brasileira enfrenta o Camarões na tarde desta sexta-feira (2) pela terceira e última rodada do Grupo G pela Copa do Mundo do Catar.

Se o Brasil ganhar, manterá a liderança da chave G, com 100% de aproveitamento, e enfrentará a Coreia do Sul na próxima segunda-feira (5) pelas oitavas de final. Os sul-coreanos avançaram nesta sexta (2) após vitória por 2 a 1 sobre Portugal, pelo Grupo H .

Equipe alternativa

Conforme informou o técnico Tite em coletiva concedida nesta quinta-feira, o Brasil joga com uma equipe alternativa, uma vez que já está classificado para as oitavas de final. Além disso, seria uma oportunidade de realizar observações durante uma partida, explicou o treinador.

“Só posso mensurar quantos atletas posso utilizar em sequência com eles produzindo em campo. É uma oportunidade de alto nível de eles competirem. É um risco? Sim, mas uma oportunidade para mostrarem toda sua qualidade”, afirmou o treinador.

Tite fez nove mudanças no time que venceu a Suíça por 1 x 0, mantendo apenas o zagueiro Eder Militão e o meio-campista Fred.

Camarões enfrenta o Brasil sem seu goleiro André Onana, que foi cortado por razões disciplinares. Devis Epassy toma seu lugar.

O Brasil liderará o grupo com um empate ou uma vitória. Se perder e a Suíça vencer a Sérvia, o primeiro lugar será decidido no saldo de gols.

Os suíços estão em segundo lugar com três pontos, dois à frente da Sérvia e de Camarões, e se classificam com uma vitória.

A Sérvia e Camarões precisam vencer para ter alguma chance de progredir e se ambos tiverem sucesso, o segundo lugar será decidido pelo saldo de gols.

Escalações de Camarões e Brasil

Camarões: Devis Epassy, Christopher Wooh, Collins Fai, Enzo Ebosse, Nouhou Tolo, Andre-Frank Zambo Anguissa, Pierre Kunde, Bryan Mbeumo, Eric-Maxim Choupo-Moting, Vincent Aboubakar (c), Nicolas Moumi Ngamaleu

Brasil: Ederson, Daniel Alves (c), Eder Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Antony.

Com informações da Reuters e Agência Brasil

