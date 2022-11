Com gols de Messi e Enzo, Argentina vence o México por 2 a 0

Apoie o 247

ICL

Reuters - Finalizações sublimes de Lionel Messi e Enzo Fernández fizeram com que a Argentina ganhasse por 2 x 0 do México, em um ambiente pulsante, no Estádio Lusail, neste sábado, e colocaram a campanha dos sul-americanos na Copa do Mundo do Catar nos trilhos.

Surpreendidos pela derrota por 2 x 1 para a Arábia Saudita em sua partida de estreia no Grupo C, a Argentina sabia que uma derrota diante do México os tiraria do torneio, mas eles começaram mal, lutando para lidar com a pressão mexicana na saída de bola, e Messi não tinha tempo nem espaço para atuar.

O capitão argentino foi anônimo no primeiro tempo, foi um disparo sobre o travessão, enquanto a Argentina não conseguiu criar nenhuma boa chance para abrir o placar.

Mas ao receber passe de Angel Di María logo aos nove minutos do segundo tempo, Messi não se enganou, dando um chute rasteiro através de uma multidão de zagueiros para acertar o canto. Fernández dobrou a vantagem aos 42 minutos da etapa final com um maravilhoso chute em curva de dentro da grande área mexicana.

A vitória levou a Argentina ao segundo lugar de seu grupo com três pontos, um atrás da líder Polônia, sua adversária na última partida da fase de grupos. A Arábia Saudita está em terceiro lugar, empatada em pontos com a Argentina, mas com um saldo de gols menor.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.