Derrota para Camarões é "toque de atenção" e "alerta", diz Daniel Alves

(Reuters) - O lateral-direito Daniel Alves definiu a derrota da seleção brasileira para Camarões por 1 x 0, nesta sexta-feira, como um "toque de atenção" e um "alerta" para a fase final da Copa do Mundo.

Mesmo com o revés, o Brasil garantiu a liderança do Grupo G e enfrentará a Coreia do Sul nas oitavas de final.

"Eu acho que isso é um toque de atenção para gente se alertar que não existe nenhum rival fraco aqui, que todos rivais a cada jogo estão jogando alguma coisa e eu acho que fica esse essa lição, que precisamos estar durante todo o jogo ligado, concentrado", disse o jogador em entrevista na televisão após a partida.

Com a classificação já garantida, o técnico Tite escalou uma equipe completamente reserva para a partida, que incluiu o próprio Daniel Alves na lateral-direita, após a lesão do titular Danilo e a ida de Éder Militão para a zaga.

Com várias chances desperdiçadas, o Brasil sofreu um gol já nos acréscimos da segunda etapa, quando o atacante Vincent Aboubakar cabeceou no canto do goleiro Éderson após cruzamento.

"Agora não tem margem para erro. É bom que acontece essas coisas nesse momento para alertar... Porque a partir de agora é briga por espaço, briga por centímetro dentro do campo e que a gente aprende essa lição de hoje", acrescentou.

O Brasil retorna aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar a Coreia do Sul no estádio 974, nas oitavas de final do Mundial.

