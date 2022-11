Entenda o que é a lesão de Neymar e qual pode ser sua gravidade na Copa do Catar

O jogador Neymar sofreu a lesão após uma dividida com o lateral sérvio Milenkovic aos 22 minutos do segundo tempo, edit

247 - O jogador Neymar sofreu durante a partida com a Sérvia uma entorse no tornozelo direito, após uma dividida com o lateral sérvio Milenkovic aos 22 minutos do segundo tempo, e foi substituído pouco depois mostrando bastante incômodo. A lesão sofrida por Neymar é considerada comum no meio esportivo, mas pode exigir uma recuperação mais lenta, a depender de seu alcance. As informações são do jornal O Globo.

A entorse, ou torção de tornozelo, é uma lesão que ocorre quando há "um movimento lateral do pé numa intensidade além do normal", de acordo com a definição da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). A lesão é classificada em três níveis de gravidade, segundo as diretrizes da SBOT: grau 1, quando há estiramento ligamentar; grau 2, quando ocorre lesão ligamentar parcial; e grau 3, quando há lesão ligamentar total.

Os ortopedistas também orientam a realização de exames complementares, em determinados casos, para averiguar possíveis fraturas associadas à torção. As radiografias normalmente são realizadas quando há dor "em pontos ósseos específicos" ou em casos de "impossibilidade do apoio de marcha (pelo menos quatro passos)", de acordo com a SBOT. Em geral, o tratamento consiste em repouso por cerca de três dias, com aplicação de compressas de gelo e elevação do tornozelo, como forma de aliviar o inchaço causado pela entorse.

