Tite diz que dança do pombo foi promessa a Richarlison e não desrespeito a adversários

DOHA (Reuters) – O técnico Tite disse que sua comemoração dançando com os jogadores após um dos gols na vitória enfática do Brasil por 4 x 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, foi uma expressão de pura alegria pela atuação de sua equipe e que o ajudaria a se conectar com os jovens jogadores do time.

Os jogadores brasileiros correram para o banco de reservas depois que Richarlison colocou o Brasil com vantagem de 3 x 0 aos 29 minutos de jogo, e Tite se juntou brevemente a eles para fazer a chamada "dança do pombo".

"Tentamos nos adaptar às características do grupo", disse o treinador, de 61 anos, quando perguntado sobre a comemoração em entrevista coletiva. "Eu me adapto à linguagem deles, que têm uma linguagem de dança, de brincadeira".

Tite disse que prometeu a Richarlison que faria a "dança do pombo" característica do camisa 9 se ele fizesse um gol.

Nem todos ficaram impressionados, no entanto. O ex-capitão do Manchester United Roy Keane, falando na televisão britânica ITV, disse: "As pessoas dizem que é a cultura deles. Mas eu acho que isso é realmente desrespeitar o adversário".

Tite fez questão de enfatizar que não era o caso.

"Não queria que tivesse outra interpretação a não ser o sentido de alegria pelo gol, pela equipe, pela performance. Alegria por isso e não desrespeito pelo adversário ou pelo Paulo Bento, que conheço e admiro desde o Cruzeiro", afirmou, citando o treinador português da Coreia do Sul.

