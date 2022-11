Torcedor diz ao vivo na Globo que Arrascaeta, da seleção uruguaia, vai marcar gol para o Brasil contra a Suíça (vídeo)

Ele joga no Flamengo, mas é uruguaio e inclusive foi escalado para Copa do Mundo pelo país vizinho edit

247 - Um torcedor viralizou na manhã desta segunda-feira (28) ao dizer ao vivo na Globo que Arrascaeta, jogador uruguaio, vai marcar o gol pelo Brasil durante a partida que a seleção irá disputar contra a Suíça.

Arrascaeta joga no Flamengo, mas é uruguaio e inclusive foi escalado para a Copa do Mundo pelo país vizinho. O jogador reagiu com emojis de risada ao vídeo.

Veja:

