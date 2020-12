Argentina oferece enviar Sputnik V à Bolívia e Uruguai

Da Revista Fórum - Às vésperas do início da vacinação na Argentina, prevista para começar na terça-feira (29), o presidente Alberto Fernández tem agora se empenhado em ajudar países vizinhos que ainda não conseguiram garantir as doses para imunizar a população.

Ao ser questionado em entrevista à Radio 10 se a vacina russa Sputnik V, principal aposta do governo argentino, seria enviada a outros países, Fernández comentou sobre o Uruguai e a Bolívia.

“Falei com o chanceler uruguaio, meu amigo Pancho (Francisco) Bustillo, e com o presidente da Bolívia, Luis Arce. Disse a eles que, no que eu possa ajudar, eles podem contar comigo. Me coloquei à disposição para ajudá-los e gerar contatos precisava ajudá-los a obter a vacina “, disse Fernandez.

