Bilionário da saúde diz que usa enxaguante bucal no nariz contra a Covid

247 - O fundador do maior grupo de hospitais privados do Brasil, Rede d'Or, o médico cardiologista Jorge Moll Filho, disse em entrevista ao jornal O Globo que usa listerine, enxaguante bucal, no nariz contra a Covid-19.

Ele defendeu a vacinação contra o vírus, mas disse que não se infectou porque criou "um método" para isso. "Pingo gotas de enxaguante bucal no nariz quando passo por uma situação de risco, como reuniões em ambientes fechados".

Segundo ele, "é uma questão de lógica da patogenia. O vírus da Covid-19 inicialmente se deposita no cavum, área de comunicação do nariz com a garganta. Eles começam a se reproduzir ali e depois progressivamente vão para o pulmão"

"Arde pra burro, incomoda, mas tenho a convicção que mata os bichinhos antes de eles se reproduzirem", afirmou.

